​Şanlıurfa otogarında dev operasyon!

Ülke genelinde kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli Şanlıurfa ve Bursa Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Şanlıurfa otogarında kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde değeri 1 milyondan fazla para ve altın ele geçirildiği öğrenildi.Vatandaşların iyi niyetini suiistimal edip, korku ve paniğe sevk ederek iletişim yolu ile gerçekleştirilen "Nitelikli Dolandırıcılık" olaylarına karşı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Bursa’da bir vatandaşın 1.400.000 TL değerindeki altın ve paralarını telefon yöntemiyle dolandıran T.G. isimli şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.Şanlıurfa Asayiş Şube ekipleri ve Bursa Asayiş Şube ekiplerinin Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlediği ortak operasyonda M.Ç. ve İ.H.G araçlarında yakayı ele verdi. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlılar ile polis arasında kovalamaca yaşandı.