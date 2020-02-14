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Bu haber 14 Şubat 2020 16:33:50 Tarihinde eklenmiştir.

​14 Şubat Sevgililer Gününde Hediyeniz Bir Fidan Olsun

14 Şubat Sevgililer Gününün en güzel etkinliklerinden birisi Şanlıurfa’da yapıldı. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü 14 Şubat Sevgililer Gününde Personeline Urfa City AVM'de alışverişe gelen vatandaşlara anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

​14 Şubat Sevgililer Gününde Hediyeniz Bir Fidan Olsun

14 Şubat Sevgililer Gününün en güzel etkinliklerinden birisi Şanlıurfa’da yapıldı. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü 14 Şubat Sevgililer Gününde Personeline Urfa City AVM'de alışverişe gelen vatandaşlara anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Yapılan etkinlikte ‘14 Şubat Sevgililer Gününde Sevgilinize Hediyeniz Bir Fidan Olsun’ sloganıyla kendi bünyesinde çalışan personeline ve vatandaşlara “Bir hediye de bizden” sloganıyla fidan dağıtıldı.
Oldukça büyük ilgi görev ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anlamlı etkinlik ‘En Büyük Sevgilimiz Doğamız Olmalı Hedefi ile’ sloganıyla son buldu.


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​14 Şubat Sevgililer Gününde Hediyeniz Bir Fidan Olsun
​14 Şubat Sevgililer Gününde Hediyeniz Bir Fidan Olsun
14 Şubat Sevgililer Gününün en güzel etkinliklerinden birisi Şanlıurfa’da yapıldı. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü 14 Şubat Sevgililer Gününde Personeline Urfa City AVM'de alışverişe gelen vatandaşlara anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
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