Harran Akçakale yolunda kaza: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.İddialara göre trafik kazası Harran – Akçakale karayolunda Harran Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Görgü tanıklarının beyanına göre, ticari bir araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters yattı. Meydana gelen kazada şans eseri ölen olmazken 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.