Urfalı Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti

Şanlıurfalı sanatçı Halil Kendirli Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendirli’nin cenazesinin memleketi Şanlıurfa’ya getirilerek defnedileceği öğrenildi. Ünlü sanatçının ölümü Şanlıurfalı hemşerilerini yasa boğdu.Halil Kendirli kimdir?25 Ocak 1946 doğumlu olan Urfalı ses sanatçısıdır. Sıra gecelerinin değişmeyen isimlerinden olan Kendirli birbirinden güzel eserleri bulunmaktadır. Bunların başında doğup büyüdüğü için seslendirdiği ‘Aney Urfa babo Urfa’ türküsü gelir. Bir ara İbrahim Tatlıses’in hazırlayıp sunduğu İbo Show programının sıra gecesi ekibinde yer alan sanatçı Urfa aşığı bir isimdi.