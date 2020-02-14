Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Şubat 2020 13:37:18 Tarihinde eklenmiştir.

Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat

​Kredi kartı aidat iadesi başlığı altında sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapılıyor.

Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat

Kredi kartı aidat iadesi başlığı altında sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapılıyor. Sosyal medyada dolandırıcılık şebekesi kredi kartı aidat iadesi başlığı altında tüketicileri ağına düşürmeye çalışıyor. Şebeke, sosyal medyada ‘Kredi kartı aidat iadelerini almak için son fırsat' başlığı altında tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.
Söz konusu ilana tıklayan tüketiciler yeni sekmede açılan sözde iade sayfasına erişiyor. Bir sonraki adımda tüketiciden kullanıcı bilgileri ve şifresi isteniyor. Bu bölüme alakasız isim ve şifreler girilse dahi hesap üzerinden kişinin belli olan cep telefonu numarasına bir şifre gönderiliyor, bu şifrenin alana kodlanması isteniyor. Sonrasında ise dolandırıcılık faaliyeti başlıyor. Uzmanlar tüketicileri bu biçimde yapılan dolandırıcılıklara inanmamaları konusunda uyarıyor.
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat
Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat
​Kredi kartı aidat iadesi başlığı altında sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapılıyor.
Benzine Zam
Benzine Zam
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.
​Süt Parasından Cenaze Ödeneğine; SGK'nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın!
​Süt Parasından Cenaze Ödeneğine; SGK'nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın!
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş ``SGK'nın %11,84 zamlı ödeyeceği bu yardımları almayı unutmayın`` başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının detayları...
​Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik Ödeneği Ödemelerini Öne Çektik
​Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik Ödeneği Ödemelerini Öne Çektik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var
​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var
Bu geceyarısından itibaren benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirim yapıldı. EPGİS son indirimi dün akşam motorinde 21, benzinde 23 kuruş olarak duyurmuştu.
Bakan Açıkladı: Tarımsal Desteklemeler Bugün Ödenecek
Bakan Açıkladı: Tarımsal Desteklemeler Bugün Ödenecek
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.
​Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor
​Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 değerlendirme toplantısı kapsamında, 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapılabileceğini söyledi.
​Pompada Akıl Oyunları! Devlet Akaryakıtla Nasıl 1 Milyar Dolar Dolandırılır?
​Pompada Akıl Oyunları! Devlet Akaryakıtla Nasıl 1 Milyar Dolar Dolandırılır?
Akaryakıt ve LPG sektöründeki bazı firmaların ürün satmadığı halde satıyormuş gibi firmalara fatura keserek vergi kaybına yol açtığını belirten Ergaz Genel Müdürü Abubekir Yağız, "Bazı istasyonlarda rafineri fiyatının 2-3 puan altında satış yapılıyor. Etkin denetim istiyoruz" dedi.
​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı
​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aşmış durumdadır" dedi.
​ABD-İran Gerginliğinde Altına Yatırım Çağrısı Yapıldı
​ABD-İran Gerginliğinde Altına Yatırım Çağrısı Yapıldı
sarraflık yapan Metin Meyilli, dövizlerin değer kaybına uğradığını ama altının parçalansa bile hiçbir zaman değerinden bir şey kaybetmeyeceğini söyleyerek, yatırım yapacaklara altına yatırım çağrısı yaptı.
​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi
​BDDK’dan Kredi Kartına Taksit Sınırı Kararı Geldi
BDDK kararına göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.
​Paranıza Sahip Çıkın! Geri Dönebilir! E-Devlet'i Sık Sk Kontrol Edin
​Paranıza Sahip Çıkın! Geri Dönebilir! E-Devlet'i Sık Sk Kontrol Edin
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen gelir, maaş, yardım ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hakkınızda çıkmış paraları zamanında hesabınızdan çekmezseniz, kaybedebilirsiniz. E-devleti sık sık kontrol edin
​Urfalı Vatandaş Döverek Öldürmüşlerdi! Katilleri Yakalandı
​Urfalı Vatandaş Döverek Öldürmüşlerdi! Katilleri Yakalandı
​Başkan Kuş, Gece Gündüz Sahada
​Başkan Kuş, Gece Gündüz Sahada
​Bakan Yardımcısı Bağlı Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
​Bakan Yardımcısı Bağlı Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
​Şanlıurfa Jandarmasından Operasyon! Evde Cephane Çıktı! 3 Kişi Yakalandı
​Şanlıurfa Jandarmasından Operasyon! Evde Cephane Çıktı! 3 Kişi Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:48
Güneş
07:09
Öğle
12:44
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿