​Siverek’te Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibi Vehbi Karadağ, olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Vehbi Karadağ'a kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini saptadı. Karadağ'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.