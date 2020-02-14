​GAP TEAM’da “Pamuk Paneli” Düzenlendi

Bu haber 14 Şubat 2020 13:19:53 Tarihinde eklenmiştir.

GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Altın Başak Konferans Salonumuzda 2019 Yılı Üretim Sezonunda Tarımsal Üretimde Yaşanan Genel Verim Düşüklüklerinin Sebepleri ve Tekrarlanmaması İçin Yapılması Gerekenlerin Tartışıldığı "Pamuk Paneli" Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman ÇOPUR’un moderatörlüğünde yapıldı.Panel, GAP BKİ Başkan vekili Mehmet AÇIKGÖZ, Tarım Orman İl Müdürü Dr. Murat ÇAKMAKLI, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil ÇETİNER, GAP BKİ Bölge Müdürü Hasan KILIÇ, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet KAYA, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah MELİK, Ziraat Odası Başkanları, PROGEN Tohum Genel Koordinatörü Prof. Dr. Cafer MART ve Harran Üniversitesinden akademisyen hocaların katılımıyla gerçekleşti.