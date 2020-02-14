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Bu haber 14 Şubat 2020 12:32:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş, Gece Gündüz Sahada

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gündüz sahada gece de mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla iç içe olmaya ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.

​Başkan Kuş, Gece Gündüz Sahada

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gündüz sahada gece de mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla iç içe olmaya ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor. 


 

Başkan Kuş, Vatandaşların Gönlüne Girmeyi Sürdürüyor

Gece gündüz esnaf ve vatandaşla bir arada olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, alışılmışın dışına çıkıp farklı profil çizmeyi sürdürüyor. Seçildiği ilk günden itibaren sabahın erken saatlerinde saha gezileriyle esnaf ve vatandaşı dinleyen Başkan Kuş, gündüz gezilerine geceyi de ekledi. Başkan Kuş, mahalle toplantılarıyla gece de vatandaşı dinlemeyi ve taleplerine çözüm üretmeyi sürdürüyor. Başkan Kuş son olarak Ruha mahallesinde Mahalle Muhtarı Mehmet Polat, bölge mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Eyyübiye Belediyesi olarak bugüne kadar yapılan ve yapmayı planladığı projeleri anlatan Başkan Kuş, daha sonra vatandaşları tek tek dinleyip, taleplerini aldı. Taleplerin kısa sürede çözümü için ilgili birim amirlerine talimat veren Başkan Kuş, vatandaşların gönlüne girmeyi sürdürdü. Başkan Kuş’u sık sık mahallelerde gördüklerini söyleyen vatandaşlar, Başkan Kuş’a teşekkür etti. 



 

Kuş: Eyyübiye’yi birlikte yönetmeye devam edeceğiz

Her anı esnaf ve vatandaşlarla geçirip, Eyyübiye’yi birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Gündüz sahada esnaf kardeşlerimiz ile gecede mahalle mahalle dolaşıp mahalle ahalisi ile birlikteyiz. Bizlere en çok mutluluk veren mahalle ahalisi ile birlikte olduğumuz anlardır.  Onlarla istişare etmek taleplerini dinlemek ve bunları yerine getirmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bugün de Ruha mahallemizdeyiz. Sağ olsun muhtarımızın çalışmaları ile mahalle sakinleri burada toplandı. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledik, neler yapılması gerekir noktasında kendileri ile istişarelerde bulunduk. Zaten aldığımız taleplerin bir çoğunu programa almıştık. Yakın bir zaman içerisinde programladığımız projeleri hayata geçireceğiz. Bize gelen talepleri de not aldık, onları da kısa bir zaman zarfı içerisinde tamamlayacağız ve gerek Ruha mahallemize gerekse 168 mahallemizin sıkıntılarını 5 yıl içerisinde çözeceğiz. Belediyecilik sadece alt yapı ve üst yapı yapmak değil. Cumhurbaşkanımızın en son seçimlerdeki sloganı neydi? Belediye işi Gönül işidir. Biz de bunu icra etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz, talimatlarına uymaya çalışıyoruz. Gündüz sahada gece vatandaşlarımız ile birlikte görev süremizi tamamlayacağız. “dedi. 


Ruha Mahalle Muhtarı Mehmet Polat da Başkan Kuş’a teşekkür edip,” Sağ olsun Başkanımız her zaman yanımızda. Bizleri dinleyip, taleplerimize anında cevap veriyor. Allah kendisinden razı olsun. Bizler Başkanımızdan memnunuz.” Dedi. 
Her zaman vatandaşla iç içe olan Başkan Kuş’a çalışmalarından dolayı da teşekkür eden vatandaşlar ise şunları söyledi; “ Başkanımız Mehmet Kuş her zaman sahada. Bizler kendisini hep görüyoruz. Daha önceden böyle birşeyle karşılaşmamıştık. Seçimden seçime gelip giden değil artık her zaman içimizde olan bir başkanımız var. Allah kendisinden razı olsun. Çalışmalarından memnunuz. “






Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Kuş, Gece Gündüz Sahada
​Başkan Kuş, Gece Gündüz Sahada
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gündüz sahada gece de mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla iç içe olmaya ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.
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