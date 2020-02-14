Başkan Ekinci Ekmek Zammına İtiraz Etti

Şanlıurfa’da uygulanan ekmek zammına isyan eden vatandaşlar Viranşehir Belediyesine şikayette bulununca; Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ekmek zammına itiraz etti. Başkan Ekinci, “Ekmeğin fiyatının eski tarifesi ile satılması için gerekli mercilere başvurularda bulunduk.” dedi.Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Ekinci, “ Vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan ekmeğin yeni düzenlenen tarife ile fiyatının yüksek belirlendiği yönünde kurumumuza yoğun bir şekilde başvurular bulunmaktadır. Viranşehir Belediyesi olarak bugün yürürlüğe giren ekmek zammına itiraz ederek ekmeğin fiyatının eski tarifesi ile satılması için gerekli mercilere başvurularda bulunduk. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, nerede haksız bir uygulama var ise oraya gereken müdahaleyi yapacağımızı belirtmek isterim.“ dedi.