​Şanlıurfa Jandarmasından Operasyon! Evde Cephane Çıktı! 3 Kişi Yakalandı

Jandarma Vatandaşın Huzur ve Güvenliği için Çalışıyor

Şanlıurfa İl J.K.lığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 04 Şubat 2020 tarihinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Suruç İlçesi mülki sınırları içerisinde ikamet eden M.G.Y., S.Y., S.Y., Ö.Y. ve E.Y. isimli şahısların ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak yapılan arama sonucunda, (1) adet sten marka yandan şarjörlü makinalı tabanca, (1) adet bu makinalı tabancaya ait şarjör, (1.000) bin adet 7,62 mm. çapında fişek, (2) adet ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca, (2) adet bu tabancalara ait şarjör, (32) adet 9 mm. çapında mermi ve (2) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup olaya ilişkin (3) şüpheli şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumluluklarının gereği olarak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile her türlü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almakta, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.Editör: Ahmet Şen