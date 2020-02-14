​Şanlıurfa’da Bu Trafolar Neden Yanıyor? 2 Ayda 100 Trafo Ve 40 Pano

Ehliyetsiz Kişilerin Müdahalesi Trafo Yangınına Sebep Oluyor

Son Pano Yangını Viranşehir’de Yaşandı

Patlayan Trafo Alev Aldı

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Güneydoğu illerinde geleneksel ısınma araçlarının yerini elektrikli ısıtıcılar alınca, kayıt dışı tüketimin de etkisi ile ortaya çıkan aşırı yüke şebekeler dayanamıyor.Aşırı yüklenmeden kaynaklanan ciddi arızaların önüne geçmek için şebekelerde bulunan şalter gibi koruyucu sistemlere de ehliyetsiz kişiler müdahale edince, her gün elektrik trafoları ve panoları yanarak kullanılamaz hale geliyor. Sadece Şanlıurfa’da son 2 ayda yanan trafo sayısı 100, pano sayısı ise 40 olarak belirlendi.Şanlıurfa’da zaman zaman tüketicilerin de şikayet ettikleri elektrik kesintilerinin altında yatan en önemli sebeplerden birinin şebekelere, ısıtıcılardan dolayı binen aşırı yük olduğu ortaya çıktı. Kentte son 1 hafta içerisinde 10 adet dağıtım panosu yanarak kullanılamaz hale geldi. Viranşehir ilçesinde yaşanan son pano yangınını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.İlçenin Paşa Konağı Caddesi'nde bulunan ve 250 aboneye elektrik sağlayan pano, gece aşırı yüke dayanamadı ve yanmaya başladı. Yangında elektrik yüklü kabloların birbirine temas etmesi sonucu yaşanan patlamalar, korkuya neden oldu. Olayı haber alan Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından yangın söndürüldü ve pano yenilenerek enerji akışı normale döndürüldü.Editör: Ahmet Şen