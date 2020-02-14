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Bu haber 14 Şubat 2020 11:41:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bu Trafolar Neden Yanıyor? 2 Ayda 100 Trafo Ve 40 Pano

Şanlıurfa’da Aralık ve Ocak aylarında 100 trafo ile 40 elektrik panosu yandı. Elektrik sıkıntısını sık sık yaşayan Şanlıurfa'da, panolara aşı yük binmesi sonucu trafoların patladığı bilgisi edinildi.

​Şanlıurfa’da Bu Trafolar Neden Yanıyor? 2 Ayda 100 Trafo Ve 40 Pano

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Güneydoğu illerinde geleneksel ısınma araçlarının yerini elektrikli ısıtıcılar alınca, kayıt dışı tüketimin de etkisi ile ortaya çıkan aşırı yüke şebekeler dayanamıyor. 

 

Ehliyetsiz Kişilerin Müdahalesi Trafo Yangınına Sebep Oluyor

Aşırı yüklenmeden kaynaklanan ciddi arızaların önüne geçmek için şebekelerde bulunan şalter gibi koruyucu sistemlere de ehliyetsiz kişiler müdahale edince, her gün elektrik trafoları ve panoları yanarak kullanılamaz hale geliyor. Sadece Şanlıurfa’da son 2 ayda yanan trafo sayısı 100, pano sayısı ise 40 olarak belirlendi.






 

Son Pano Yangını Viranşehir’de Yaşandı

Şanlıurfa’da zaman zaman tüketicilerin de şikayet ettikleri elektrik kesintilerinin altında yatan en önemli sebeplerden birinin şebekelere, ısıtıcılardan dolayı binen aşırı yük olduğu ortaya çıktı. Kentte son 1 hafta içerisinde 10 adet dağıtım panosu yanarak kullanılamaz hale geldi. Viranşehir ilçesinde yaşanan son pano yangınını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.






 

Patlayan Trafo Alev Aldı

İlçenin Paşa Konağı Caddesi'nde bulunan ve 250 aboneye elektrik sağlayan pano, gece aşırı yüke dayanamadı ve yanmaya başladı. Yangında elektrik yüklü kabloların birbirine temas etmesi sonucu yaşanan patlamalar, korkuya neden oldu. Olayı haber alan Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından yangın söndürüldü ve pano yenilenerek enerji akışı normale döndürüldü. 


Editör: Ahmet Şen 
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