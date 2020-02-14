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Bu haber 14 Şubat 2020 11:20:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Corona kabusu büyüyor, Çin'de ölü sayısı bin 383’e çıktı

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 383’e çıktı.

​Corona kabusu büyüyor, Çin'de ölü sayısı bin 383’e çıktı

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 383’e çıktı. Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 383’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Perşembe günü ülke genelinde 5 bin 90 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini belirterek toplam vaka sayısının ise 64 bin 627’ye çıktığını açıkladı. Komisyondan yapılan açıklamaya göre ülke genelindeki can kaybı sayısında 121 artış olduğu ve bu artışın 116’sının Hubei eyaletinde meydana geldi.

Yine komisyonun açıklamasına göre taburcu edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 723’e ulaştı. Hubei’de Perşembe gününe ait verilerin yeni teşhis yöntemi kullanılarak hesaplandığı kaydedildi. Yeni yönteme göre, klinik teşhisi konulmuş kişiler de teyitli vakalara dâhil ediliyor. Çin’in dışında daha önce Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da birer can kaybı meydana gelmişti.
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Dünya
​Corona kabusu büyüyor, Çin'de ölü sayısı bin 383’e çıktı
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