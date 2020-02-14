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Bu haber 14 Şubat 2020 10:37:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa buz pistine döndü

Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının daha da soğuması biriken karın buza dönmesine neden oldu. Buz pistine dönen cadde ve yollarda vatandaşlar ve araçlar hareket etmekte zorlandı. Araçların üzerinde ise adeta buzdan bir tabaka oluştu.

​Urfa buz pistine döndü

Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının daha da soğuması biriken karın buza dönmesine neden oldu. Buz pistine dönen cadde ve yollarda vatandaşlar ve araçlar hareket etmekte zorlandı. Araçların üzerinde ise adeta buzdan bir tabaka oluştu. Bazı sürücüler araçlarının camlarında oluşan buzdan tabakanın çözülmesi için uzun uğraş verdi.

Buzlanmanın önüne geçilemedi

Önceki gün başlayan kar yağışı gün boyunca devam etmişti. Yağan kardan dolayı kent genelinden yerel yönetimler alarma geçmiş anca yine de birçok olumsuzluğun önüne geçilememişti. Tuzlama ve yol açma çalışmaları yapan yerel yönetimler yolların buz pistine dönmesine engel olamadı. Kentin birçok noktasında ve şehirlerarası yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Araçlar da buz topuna döndü

Sabahın erken saatlerinde yola çıkmak isteyen bazı sürücüler oluşan buzlanmadan dolayı araçlarını yerlerinden bile hareket ettiremedi. Buz topuna dönen araçların kapı kolları buzlanmadan dolayı dondu. Açılmayan araç kapıları sürücüleri uzun süre uğraştırdı. Bazı sürücüler oluşan buzların erimesi için beklerken bazıları ise buzları kendisi temizlemeyi tercih etti.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, vatandaşları hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü günlerde trafik kazalarını önüne geçilmesi adına toplu taşıma araçlarını kullanması yönünde uyardı. Uzmanlar, ‘buz pistine dönen yollarda trafik akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi için şahsi araçlar ile yerine toplu taşıma tercih edilmeli’ önerisinde bulundu.

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Güncel
​Urfa buz pistine döndü
​Urfa buz pistine döndü
Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının daha da soğuması biriken karın buza dönmesine neden oldu. Buz pistine dönen cadde ve yollarda vatandaşlar ve araçlar hareket etmekte zorlandı. Araçların üzerinde ise adeta buzdan bir tabaka oluştu.
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