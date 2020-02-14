​Ünlü Mafya Lideri, Özel Harekât Polislerinin Operasyonu ile Yakalandı

Ünlü Mafya Lideri Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Yakup Süt isimli ünlü mafya liderini takipteydi. yapılan takipten sonra Yakup Süt ve adamlarını yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Şafak vakti operasyonunda Yakup Süt isimli mafya lideri ve yardımcılar yakalandı.Editör: Ahmet Şen