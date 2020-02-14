​9 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Şahsa Meydan Dayağı

Mahalleliden Tacizciye Meydan Dayağı

Ekipler Tacizciyi Güçlükle Araca Bindirdi

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, cadde üzerindeki bir pastanede çalışan şahıs, hemen yan taraftaki bina arasında 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Küçük kızın durumu annesine anlatması üzerine olayı duyan mahalleli, şahsı tekme ve yumruklarla darp etti.Ortalığın karıştığı olayda, linç girişimine uğrayan şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle araca bindirildi. Gözaltına alınan G.K., emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Editör: Ahmet Şen