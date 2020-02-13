​Suriye parlamentosu Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

Ermenistan'daki devlet haber ajansı Armenpress, Suriye'de görev yapan gazeteci Sarkis Kassargian'a dayandırdığı haberinde, Suriye parlamentosunun Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul ettiğini duyurdu.Ermenistan'daki devlet haber ajansı Armenpress, Suriye'de görev yapan gazeteci Sarkis Kassargian'a dayandırdığı haberinde, Suriye parlamentosunun Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul ettiğini duyurdu. Tasarı, Suriye-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu tarafından sunulmuştu.Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye'nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim "Soykırımı tanımak önemli; çünkü şimdiye kadar Arap ülkeleri içinde sadece Lübnan, Ermeni Soykırımı'nı tanıdı" dedi.Dünyada soykırımı ilk tanıyan ülke Uruguay (1965) oldu. Kıbrıs, Rusya, Kanada, Lübnan, Belçika, Yunanistan, İtalya, Fransa, İsviçre, Arjantin, Slovakya, Hollanda, Venezuela, Polonya, Litvanya, Şili, İsveç, Bolivya, Avusturya, Lüksemburg, Brezilya, Paraguay, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Libya parlamento, senato ya da temsilciler düzeyinde Ermeni soykırımını tanıyan ülkeler arasında. Suriye Meclisi ise 2015 yılında Ermeni Soykırımını tanımıştı.ABD, İspanya, Ukrayna, İngiltere, Avustralya, İran ve İsrail’in de aralarında olduğu ülkelerde ise soykırım resmen tanınmamış olsa da belli bölge ve eyaletlerde tanınıyor.Editör: Ahmet Şen