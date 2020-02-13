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Bu haber 13 Şubat 2020 19:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Engin B. idaresindeki 63 S 0666 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki Cemal Ç. (26), Mehmet Emin Ç. (28), Enver B. (38), Hüseyin A. (51), Yasin K. (37) ve Saliha Ö. (49) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen
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