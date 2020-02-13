​Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Bu haber 13 Şubat 2020 19:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Engin B. idaresindeki 63 S 0666 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki Cemal Ç. (26), Mehmet Emin Ç. (28), Enver B. (38), Hüseyin A. (51), Yasin K. (37) ve Saliha Ö. (49) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen