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Bu haber 13 Şubat 2020 17:52:28 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale Belediyesi Karla Mücadele Ederken Çocuklarda Karin Keyfini Çıkarıyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini arttırdı.

Akçakale Belediyesi Karla Mücadele Ederken Çocuklarda Karin Keyfini Çıkarıyor

Kar yağışının devam ettiği ilçe merkezinde Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyu nöbet tuttu. Sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin birçok bölgesinde tuzlama ve iş makineleri ile kar temizleme çalışması yaptı. 

 

Başkan Yalçınkaya Hazırlıklı Olma Talimatı Verdi 

Gün içerisinde meteorolojiden gelen tahmini hava raporu ile Başkan Yalçınkaya’nın birimlerin hazırlıklı olması talimatını verdiği Akçakale Belediyesi, ilk andan itibaren sahada yer alarak tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürdü. Özellikle ulaşımda şehir merkezindeki tüm yollarda yağışın ilk başladığı anlardan itibaren tuzlama çalışmalarını sürdüren Akçakale Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. 

 

Ekiplerimiz Hazır Kıta Vaziyette Bekliyor 

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Yaptığı yazılı açıklamada, Fen işleri ve kırsal hizmetler müdürlüklerimize bağlı ekipler gece boyunca işlerinin başında olduğunu söyledi. 


 

Başkan Yalçınkaya Şöyle Devam Etti: 

“İlçe merkez ve kırsalda zaman zaman kar yağışının etkili olduğunu belirten Yalçınkaya, "Çalışmalarda 2 Greyder, 2 Kepçe ve 2 Pikap ve 1 Takip Aracıyla çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar kapalı köy yolu yok.  İlçemizde kar yağışının etkisini artırmasının ardından sürücülerin ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlanması amacıyla ekiplerimiz hazır kıta vaziyette bekliyor.” Dedi. 



Öte yandan kar’ın yoğun olduğu bölgelerde çocuklar kardan adam ve kartopu yaparak karın tadını çıkarıyor. 





Editör: Ahmet Şen   

 
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Akçakale Belediyesi Karla Mücadele Ederken Çocuklarda Karin Keyfini Çıkarıyor
Akçakale Belediyesi Karla Mücadele Ederken Çocuklarda Karin Keyfini Çıkarıyor
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