​Şanlıurfa’da Silahlı Saldırı! Başına 7 Kurşun İsabet Etti

Olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi.
Dükkanında Silahlı Saldırıya UğradıAlınan bilgilere göre, mahallede mobilya dükkanında oturan Vehbi Karadağ, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Başına 7 mermi isabet eden Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti.
Silahlı Saldırıyı Gerçekleştiren Şahıs KaçtıOlayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Editör: Ahmet Şen
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