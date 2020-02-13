​Karaköprü’de Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Karaköprü Belediyesi Hazırlıklı Yakalandı

Başkan Baydilli Açıklamarını Sürdürdü

Türkiye’yi etkisi altına alan karlı hava, ülke genelinde yoğun kar yağışına sebep oldu. Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm ekip olarak 24 saat karla mücadele etti. 2 vardiya şeklinde 120 kişilik ekibin yanı sıra 1 kar küreme, 3 adet greyder, 5 kepçe, 6 traktör, 5 pikap, 2 solüsyon serpme aracı ile ilçe genelindeki tüm yollarda çalışma yaptı.Karaköprü Belediyesi’nin kar yağışına hazırlıklı olması ve tüm ekip olarak anında müdahalede bulunması vatandaşların takdirini topladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren karla mücadele çalışmasının ardından Karaköprü Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri yayaların rahatlıkla yürüyebilmeleri için kaldırımları kardan arındırdı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmamaları için kar yağışına anında müdahale ettiklerini söyledi.Tüm ekip olarak karla mücadele ettiklerini belirten Başkan Metin Baydilli, “Karın yağması ile birlikte tüm ekiplerimizle sahada yerini aldı. Vatandaşlarımızın rahatlıkla evlerine ulaşmaları için kar küreme aracımız, greyderlerimiz ve traktörlerimiz yollarda çalışma yaptı. Çalışmalarımız sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Ben bu mücadelede özveri ile çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen