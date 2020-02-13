Haliliye’de Ekipler Kar İle Mücadele İçin 24 Saat Sahada Olacak

Şanlıurfa’da beklenen kar yağışı yüzünü gösterdi. Dün akşam saatleri itibari ile başlayan kar yağışı halen devam ediyor. Yağış sonrası oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Haliliye Belediyesi tüm birimleri ile seferber oldu. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün koordine çalışması ile tuzlama, kar küreme, kaldırım temizleme işlemleri sabaha kadar sürdü. Ekipler halen etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Başkan Canpolat: Tüm Ekipler 24 Saat Sahada Olacaklar





Ekipler Sahada Çalışmaya Devam Ediyor





Kaldırımlar Temizleniyor





Tuzlama Çalışması Yapılıyor





Beyaz Masa 24 Saat Mesaide





Kütüphaneler ve Okuma Salonları Açık

Kar yaşının etkili olmaya başladığı saatlerde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta ekipler ile birlikte sahaya indi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Canpolat, çalışmaların kar yağışının etkili olduğu sürece devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:“Haliliye Belediyesi olarak tüm ekiplerimizi sahaya dağıtmış bulunmaktayız. Ekiplerimiz bir taraftan bize bağlı olan sokaklarda tuzlama çalışması yaparken, diğer ekiplerimizi bölge bölge dağıtıp onlarda kaldırımlar üzerindeki kar küreme işlemini gerçekleştiriyor. Hemen ardından kaldırımlarda tuzlama işlemi yapıyoruz. Hava raporlarına göre kar yağışı devam edecek. Ekiplerimizde kar yağışı boyunca durmayacaklar. Hep birlikte tüm belediyeler olduğu gibi Haliliye Belediyesi de tüm ekipleriyle 24 saat sahada olacaklar.”Açıklamasının devamında sürücülere de uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye’liler olarak kar yağışına çok alışık sürücüler değiliz. Bu yüzden buradan tüm sürücülerimize uyarıda bulunalım. Lütfen dikkatli olalım. Kurallara uyalım. Mümkün mertebe araçlarımızı kullanmayalım. Toplu ulaşım araçlarını kullanalım” dedi.Sabah saatlerinde güne beyaz örtü ile uyanan Haliliye’de ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ara sokak ve ana arterlerde kar küreme çalışmaları yapılıyor. Kademeleri olarak tüm sokaklarda paralel olarak ilerleyen ekipler vatandaşın özellikle gece saatlerinde oluşması beklenen don olaylarında mağdur olmaması adına sokaklarda mesaisini sürdürüyor.Olumsuz hava koşullarından yoğun olarak etkilenenler arasında yer alan yayaların yaşayacağı olumsuzlukları en aza indirmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü gün boyu kaldırımlarda arındırma çalışmalarında bulundu. Kaldırımlarda kaymalar ve donmaların önüne geçmek için ekipler ara arterlerden başlayarak kaldırımları, cami önleri ve merdivenleri kardan arındırdı.Kar yağışıyla beraber gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri olan tuzlama çalışmaları Haliliye Belediyesi tarafından aralıksız olarak devam ettiriliyor. Tonlarca tuzun kullanıldığı çalışmalar özellikle araçların trafikte güvenli olarak ilerlemeleri için önem taşıyor. Gece boyunca etkisi beklenen don olaylarına karşı en önemli önlemlerden biri olan tuzlama çalışmaları gece boyunca da sürdürülecek.Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Birimi ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmek adına yoğun mesai harcıyor. 24 saat hizmet veren Beyaz Masa 444 22 63 nolu iletişim hattı ile vatandaşların olası sıkıntılarda her an ulaşabileceği ortak bir iletişim noktası haline geldi. Beyaz masa ekiplerin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra, vatandaşlardan gelen taleplerin de yanıt bulduğu birim olmaya devam ediyor.Şanlıurfa’da kar yağışının etkili olması ile birlikte Valilik bir süre ile eğitime ara verdi. Ancak Haliliye Belediyesin bünyesinde hizmet veren kütüphaneler ve okuma salonları öğlencilere hizmet vermeye devam ediyor.Editör: Ahmet Şen