Mirdesilerin Çarşamba Günü Etkinliği Sıra Gecesine Döndü

Mirdesiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen geleneksel Çarbamba günü etkinliğine çok sayıda katılım oldu, İş Dünyasının tanınan simalarının yanısıra çok sayıda basın mensubu ve siyasetçiler katıldı,





Burada toplanma amacınız nedir?

Urfa Değişim gazetesi muhabiri "Murat Doğan" hukukçu Av. Osman Arslana Dernekte toplanma amacınız nedir sorusunu yöneltti, Av. Osman Aslan şu cevabı verdi; Bizim bir araya gelme amacımız akrabalar arasında iletişim ve kaynaşma konularının üzerinden hareketle bir birimizi tanıma bir birimizle daha rahat iletişim kurma, sorunlarımızı dile getirerek toplumsal olarak hareket edip en kısa sürede mevcut sorun ve sıkıntılarımıza çözüm noktasında katkı sağlamaktır.

Bildiğiniz gibi Allah Resulü (A.S.) da akrabalarınızı koruyup kollayın sözü ile hareketle sıkıntısı olan ile söz konusu sıkıntıyı giderebilecek kişileri bir araya getirebilmek ve bu şekilde elimizden geldiğince faydalı olabilmektir amacımız.

Akrabalarınız Farklı Kültürleri Almış Uyuşmazlık Çıkıyor mu?

Değişim gazetesi muhabiri Murat Doğan aranızda uyuşmazlık çıkıyor mu sorusuna Eğitmen Murat Çekiciden cevap geldi; Zaten bizim bu dernek çatısı altında bir araya gelmemizin en önemli sebebi bu, bildiğiniz gibi Mırdesi aşireti oldukça geniş bir coğrafyada ikamet eden ve bir çok kolu olan bir aşirettir. Şanlıurfa, Adıyaman ve daha bir çok şehirde doğmuş büyümüş, doğup büyüdüğü bölgenin kültürünü benimsemiş ve buna göre yaşam tarzı belirlemiş.

Bizim bu duruma diyecek bir şeyimiz yok, biz farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyoruz, daha da önemlisi ise Mirdesilerin en belirgin özelliği bir birini tanısada tanımasada sevgi dolu olurlar. sadece burada değil nereye giderseniz gidin Mirdesi aşireti mensubu bir adamdan şöyle zarar gördüm böyle şiddet gördüm gibi bir durumla karşılaşmazsınız "tabi istisnalar kaideyi bozmaz".

Bütün bu bilgiler ışığında kültürel olarak uyuşmazlık sıkıntıları ile fazla karşılaşmıyoruz. Ancak bu karşılaşmayacağımız anlamına da gelmiyor. Biz burada sık sık toplanarak farklı kültür ve siyasi görüşleri olan insanlar ile akrabalığı ortak payda olarak kabul ediyoruz ve bu doğrultuda gelişme sağlamaya çalışıyoruz.

Mirdesilere Mesajınız Nedir?

Mirdesilere mesajınız nedir sorusuna İş Adamı İbrahim Asoğlundan cevap geldi; Mirdesi gençlerine bir mirdesi olarak çağrımdır. Bizler bu aşiretin mensupları olarak her zaman dağınık bir görüntü verdik.

Bu durumun farkında olan aile büyüklerimiz bir çok kez bir araya gelmeyi denedilerse de her defasında türlü sebeplerle başarılı olamadılar. Son çare olarak Aile büyüklerimiz zor şartlar altında dernekleşme yoluna giderek bir araya gelme ve tek çatı altında eşit şartlarda temsil hakkı kazanmış. Gençlerimiz derneğe katılımları ve bir birlerine bağı ile aile büyüklerimizi onure etmelidir.

Bunun yanında gerek iş gerek sosyal meseleler için görüşlerini, ihtiyaçlarını ve katkılarını sunma konusunda çekinmeden sunmalarını istiyoruz.

Mirdesiler Dernak Başkanı Mehmet Demir'in Mesajı



Katılım sağlayan Sevgili Akrabalarım ve Basın Mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum, Bir sonraki geleneksel çarşamba günü etkinliğinde buluşmamız dileğiyle sizleri Allaha emanet ediyorum.