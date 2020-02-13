​Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne Başarı Belgesi Verildi

Operasyonda Görev Alan Tüm Ekibe Teşekkür Edildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah ERİN tarafından “Barış Pınarı Harekâtı” kapsamında sınır karakollarında, hastanelerde ve sağlık sisteminin organizasyonunda görev yapan, başta İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M.Emre ERKUŞ, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz GERGER, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet KARA, Destek Hizmetleri Başkanı Halil BEYAZKENDİR olmak üzere sağlık yöneticilerine ve personellerine, göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı “Başarı Belgesi” verildi.Başarı belgelerinin takdimi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde program düzenlendi. Gerçekleşen programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre ERKUŞ, Kurum Başkanları, Hastane Başhekimleri ve personeller katıldı.Programda konuşan İl Sağlık Müdürü ERKUŞ, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA ve Şanlıurfa Valisi Abdullah ERİN’e operasyon sırasında sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinde verilen destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca operasyonda görev alan ve görevlerini en güzel biçimde yerine getiren Temizlik, Güvenlik, Bilgi İşlem, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, 112 ve UMKE personeli ile hastane ve sağlık yöneticilerine teşekkürlerini ileten Erkuş, sağlık camiasının bir aile olduğunu ve bu ailenin bir neferi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilerek program sona erdi.Editör: Ahmet Şen