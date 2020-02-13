​Başkan Beyazgül, Çayını İçeceğim Demişti Sözünü Tuttu

Çayını İçemeye Gideceğim Demişti

Başkan Beyazgül: Bizlere Çay İkram Etti

Hayalim Doktor Olmaktı Bu Önlüğü Kasap Olarak Giydim

Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kendi bünyesindeki 11 kadın destek merkezi ile kadınlara yönelik eğitici kurslarına devam ederken, diğer taraftan Hamarat Eller Çarşısı ve Mikro Kredi Projesi ile Kadınların iş hayatında aktif olabilmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için destek sağlıyor.Mikro kredi alarak Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde kasap dükkânı açan ve bu sayede iş hayatında söz sahibi olan Nazlı Kurt’u Başkan Beyazgül ziyaret etti. Beyazgül, daha önceki bir sosyal medya hesabında, Nazlı Kurt'un iş yerini açtığını duyunca "Çayını içmeye gideceğim" demişti. Sözünü tutan Başkan Beyazgül, Yeni açtığı iş yerini gezerek Nazlı Kurt ile sohbet ederek, kadınların iş hayatında söz sahibi olabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm destekleri sağladıklarını belirtti.Nazlı Kurt’un büyük bir azim ile kadınlara örnek olacağını belirten Başkan Beyazgül, “Nazlı Kurt hanımın açmış olduğu Kasap Dükkânını ziyarete geldik. Bizlere çay ikramında bulundu kendilerine teşekkür ediyoruz. Nazlı hanımın iş yerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz ve İsrafı Önleme Türkiye İnternational Vakfının ortaklaşa oluşturduğu bir protokol kapsamında aldığı mikro kredi ve kendi birikimlerini katarak bir iş yeri açmış. Tebrik ediyoruz, kendi emekleri ve gayretleri ile iş yeri açarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 250 iş yerinin açılması için gerekli destekler sağlayarak bin 118 vatandaşımıza mikro kredi desteği verdik. Başvurular olduğu zaman gerekli incelemeleri yaparak uygun olduğu takdirde gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kadın Destek Merkezlerimiz hanımlarımıza yönelik kurslar vererek iş sahibi olmalarını sağlıyorlar. Nazlı hanıma başarılar diliyorum” diye konuştu.Desteklerinden dolayı Başkan Beyazgül’e teşekkür eden Nazlı Kurt ise, “Aslında hayalim Doktor olmaktı bu önlüğü kasap olarak giydim. Başkanımız da buraya gelerek çayımızı içti, rüyamda görsem inanmazdım. Buradan bayanlarımıza yapamayacakları iş yoktur kendilerine güvensinler diyorum. Başkanımıza ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah dükkânıma bereket ve bol kazanç getirir” dedi.Ziyaretlerinin ardından Başkan Beyazgül, bölge vatandaşı ile sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Editör: Ahmet Şen