Şanlıurfa'ya Sağlıkta Güzel Haber Var

Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafınca açıklanan rakamlar şöyle: 249 Hemşire, 35 Ebe, 9 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Fizyoterapist, 2 Diyetisyen, 1 Dil ve Konuşma Terapisti, 1 Çocuk Gelişimci, 1 Biyolog, 98 Sağlık Teknikeri, 12 Sağlık Teknisyeni olmak üzere toplamda 418 sağlık personeli atamasıyla sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaya devam ettikleri belirtildi.