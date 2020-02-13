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Bu haber 13 Şubat 2020 15:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'ya Sağlıkta Güzel Haber Var

Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafınca önemli bir haber açıklandı. KPSS 2020/4 atamaları ile İlimize 249'u Hemşire olmak üzerek toplamda 418 sağlık personeli ataması yapılacaktır.

Şanlıurfa'ya Sağlıkta Güzel Haber Var

Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafınca açıklanan rakamlar şöyle: 249 Hemşire, 35 Ebe, 9 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Fizyoterapist, 2 Diyetisyen, 1 Dil ve Konuşma Terapisti, 1 Çocuk Gelişimci, 1 Biyolog, 98 Sağlık Teknikeri, 12 Sağlık Teknisyeni olmak üzere toplamda 418 sağlık personeli atamasıyla sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaya devam ettikleri belirtildi.  


Bakanlık Açıklamasına Şöyle Devam Etti: 

Bakanlığımızca yapılacak bu atamalardan sonra, son 6 ay içerisinde toplamda 795 sağlık personeli ilimize atanmış olacaktır. Şanlıurfa İlimize hayırlı olsun.   





Editör: Ahmet Şen    
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