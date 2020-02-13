​Urfalı Olmak Bunu Gerektirir! 6 Yıl Sonra Yağan Karda Halay Çektiler

Şanlıurfa’da Sokak Ortasında Karda Halay

Okullar Bir Gün Tatil

Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve kırsal alanlarda başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.Araçların üzeri ve yolları kaplayan karı gören vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekti. İlk kez kar gören çocuklar naylon ve leğenlerle kaymaya çalıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu kar yağışında, bazı çocukların arabalara tutunarak kaymaya çalışması, korkulu anlara neden oldu. Uzun aradan sonra kar gören çocuklar, çok mutlu olduklarını ve daha fazla karın yağmasını istediklerini belirtti.Bu arada etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından il ve ilçelerde 2 gün (12- 13 Şubat 2020) süreyle okulların tatil olduğu duyuruldu.Editör: Ahmet Şen