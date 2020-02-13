​Şanlıurfa’daki Kar Yağışı Nedeniyle 1 gün Daha Tatil İlan Edildi

Şanlıurfa’da Cuma Günü Tatil Mi?

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’da başlayan kar dolayısıyla bugün (13.02.2020) tatil ilan edileceğini duyurmuştuk.Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün dahah tatil ilan edileceğini duyurdu. Duyuruyu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından duyurdu. Erin duyurusunda; “İlimizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, tatile devam ama kitap okumayı ihmal etmeyin. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen