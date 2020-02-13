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Bu haber 13 Şubat 2020 10:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​6 Yıl Aradan Sonra Kar Yağınca Halay Çekip Oyun Oynadılar

6 yıl aradan sonra kar yağınca gençler halay çekti, çocuklar kayarak eğlendi.

​6 Yıl Aradan Sonra Kar Yağınca Halay Çekip Oyun Oynadılar

Her yer bembeyaz oldu. 
Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezi ve kırsal alanlarında başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Araçların üzeri ve yolları kaplayan karı gören vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekti. 



Çocuklar çok mutlu 
İlk kez kar gören çocuklar naylon ve leğenlerle kaymaya çalıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu kar yağışında, bazı çocukların arabalara tutunarak kaymaya çalışması, korkulu anlara neden oldu. Uzun aradan sonra kar gören çocuklar, çok mutlu olduklarını ve daha fazla karın yağmasını istediklerini belirtti. 



Okullar Bir Gün Tatil 
Bu arada etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından il ve ilçelerde bir gün süreyle okulların tatil olduğu duyuruldu. 





Editör: Ahmet Şen    
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​6 Yıl Aradan Sonra Kar Yağınca Halay Çekip Oyun Oynadılar
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