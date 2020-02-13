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Bu haber 13 Şubat 2020 09:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Borç Yüzünden Önce Eşini Sonra Kendisini Vurdu

Bir şahıs, girdiği bunalım sonrasında evde eşini vurduktan sonra kendisini vurdu. 2 çocuk babası şahıs, hayatını kaybetti.

​Borç Yüzünden Önce Eşini Sonra Kendisini Vurdu

Edinilen bilgiye göre, Katamonu’nun Taşköprü ilçesinde Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde ikamet eden 2 çocuk babası Cemil D., iddialara göre borç yüzünden bunalıma girdi. 

 

Eşini Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti

Evde bunalıma girmesi sonucu Cemil D., eşi S.D.’yi silahla vurduktan sonra kendisine de vurdu. Ağır yaralanan Cemil D. ve eşi S.D., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Cemil D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Borç Yüzünden Önce Eşini Sonra Kendisini Vurdu
​Borç Yüzünden Önce Eşini Sonra Kendisini Vurdu
Bir şahıs, girdiği bunalım sonrasında evde eşini vurduktan sonra kendisini vurdu. 2 çocuk babası şahıs, hayatını kaybetti.
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