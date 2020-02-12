​Şanlıurfa’da Öğrencilerden Sonra Memurlara da Tatil

Şanlıurfa’da Engelli Ve Hamilelere De Tatil İlan Edildi

Şanlıurfa’da olumsuz hava koşullarının yaşanması ile beraber Şanlıurfa yetkilileri aldıkları karar ile okulların bir gün süre ile tatil edildiğini duyurmuştu.Şanlıurfa Valiliği’nden son dakika açıklamasında bazı memurlara da yarın (13.02.2020) tatil olacağı belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; “Ayrıca belirtilen tarihte Engelli ve Hamile kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller.” duyurusunda bulundu.Editör: Ahmet Şen