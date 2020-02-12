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Bu haber 12 Şubat 2020 23:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş’tan Gençlere Kartopu Savaşı Çağrısı: Kitap Otağı’ nda Buluşalım

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlere kartopu oynama çağrısında bulundu.

​Başkan Kuş’tan Gençlere Kartopu Savaşı Çağrısı: Kitap Otağı’ nda Buluşalım

Şanlıurfa’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı birçok vatandaşı mutlu etti. uzun zamandır bu kadar etkili kar yağışı ile karşılaşmayan Urfalılar, yerlerin biraz kar tutmasından sonra hemen sokağa döküldü.





 

Başkan Kuş’tan Kartopu Savaşına Davet

O sıralarda dışarıda denetimde olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, dışarıda karın keyfini çıkaran vatandaşlarla sohbet etti. O sırada yerlerin beyaza bürünmesini fırsat bile Başkan Kuş, mahalledeki çocuklarla kartopu oynadı. sohbetin ardından sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Başkan Kuş gençleri kartopu oynamaya davet etti.







 

Başkan Kuş, Buluşma Yerini Belirledi

Başkan Kuş, sosyal medya hesabında: “Mahalle toplantısından çıktık bi baktık ki her taraf bembeyaz... Eyyübiye'min gençleri kartopu oynamaya ne derseniz? Tamamsak eğer, Kitap Otağı'nda buluşalım.” İfadelerine yer verdi. 








 

İçimiz Isındı

Kuş’un bu paylaşımı yüzlerde tebessüm oluşturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı: “Kar yağınca günlerdir süren soğugun bir adi bir anlamı oldu . Eyyübiyenin abisi çocuklarla kartopu oynuyor, İçimiz ısındı gerçekten” yorumunda bulundu.


Editör: Ahmet Şen 
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