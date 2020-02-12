​Başkan Kuş’tan Gençlere Kartopu Savaşı Çağrısı: Kitap Otağı’ nda Buluşalım

Başkan Kuş’tan Kartopu Savaşına Davet

Başkan Kuş, Buluşma Yerini Belirledi

İçimiz Isındı

Şanlıurfa’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı birçok vatandaşı mutlu etti. uzun zamandır bu kadar etkili kar yağışı ile karşılaşmayan Urfalılar, yerlerin biraz kar tutmasından sonra hemen sokağa döküldü.O sıralarda dışarıda denetimde olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, dışarıda karın keyfini çıkaran vatandaşlarla sohbet etti. O sırada yerlerin beyaza bürünmesini fırsat bile Başkan Kuş, mahalledeki çocuklarla kartopu oynadı. sohbetin ardından sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Başkan Kuş gençleri kartopu oynamaya davet etti.Başkan Kuş, sosyal medya hesabında: “Mahalle toplantısından çıktık bi baktık ki her taraf bembeyaz... Eyyübiye'min gençleri kartopu oynamaya ne derseniz? Tamamsak eğer, Kitap Otağı'nda buluşalım.” İfadelerine yer verdi.Kuş’un bu paylaşımı yüzlerde tebessüm oluşturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı: “Kar yağınca günlerdir süren soğugun bir adi bir anlamı oldu . Eyyübiyenin abisi çocuklarla kartopu oynuyor, İçimiz ısındı gerçekten” yorumunda bulundu.Editör: Ahmet Şen