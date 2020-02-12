​Son Dakika! Vali Açıkladı, Şanlıurfa’da Okullar Tatil Olacak Mı?

Şanlıurfa’da Okullar Tatil Edildi

Yurt genelinde süregelen kar yağışları pek çok ilde hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımla ilgili sorunları da beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca da okula gidecek öğretmenler, öğrenciler ve velileri tatil haberlerini yakından takip ediyor.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa’da okullara kar engeli geldi. Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa ve ilçelerinde eğitimin 1 gün süreyle 13 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verileceğini duyurdu.Erin yaptığı açıklamada; “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen