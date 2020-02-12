​Şanlıurfa Merkeze Yılın İlk Karı Düştü

Şanlıurfa'da Hava Sıcaklığı Eksilere Düştü

Şanlıurfa’da Kar Yağışı Ne Zamana Kadar Etkili Olacak

Tüm yurt genelinde hakim olan dondurucu soğukların ardından Şanlıurfa’da “kuru soğuk” diye tabir ettiğimiz soğuklar hayatı olumsuz etkiliyordu. Son bir aydır Şanlıurfa’nın dış kesimlerine kar yağışları etkili olurken, Şanlıurfa’nın merkezinde de bu akşam saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilerde Şanlıurfa’nın hava sıcaklığı derecesi eksilerde seyrederken, günlerdir don olaylarının yaşanmasının ardından ŞUSKİ Genel Müdürlüğü de don olaylarına karşı vatandaşları uyarmıştı. Dondurucu Sibirya soğuklarının ardından merkeze kar yağması soğuğun kırılmasına bir nebze de yardımcı olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilerde, Şanlıurfa’da kar yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.Şanlıurfa Hava DurumuEditör: Ahmet Şen