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Bu haber 13 Şubat 2020 01:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Vicdansız Anne Bebeğini 14 Bin Dolara Satmaya Kalktı

Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

​Vicdansız Anne Bebeğini 14 Bin Dolara Satmaya Kalktı

Gürcistan Maliye Bakanlığının soruşturma servisi tarafından yapılan açıklamada, bebeğini satmaya çalışan anne ve 6 kişinin yakalandığı belirtildi. 


 

Daha Önce de Benzer Suçtan Sabıkası Varmış 

Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 2 doktor ile daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi. Soruşturmada, gözaltına alınanların bebeği 13 bin dolara satıp parayı aralarında paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 7 kişinin 14 ila 17 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.


Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
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