Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Şubat 2020 22:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Beraber Define Aramaya Gittiği Arkadaşını Öldürdü, Öldürme Kastım Yoktu Dedi

Define aramak için götürdüğü arkadaşını öldürdükten sonra yakan şahıs, 3. kez çıktığı hakim karşısında yaptığı savunmada, "Öldürme kastım yoktu" dedi.

​Beraber Define Aramaya Gittiği Arkadaşını Öldürdü, Öldürme Kastım Yoktu Dedi

Kayseri'de define aramak için götürdüğü arkadaşını öldürdükten sonra yakan şahıs, 3. kez çıktığı hakim karşısında yaptığı savunmada, "Öldürme kastım yoktu" dedi.



 

Olay

11 Haziran 2019 günü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen'in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen'in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi. Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen'in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Abdullah Türkmen'in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek başlattığı çalışmalarda HTS kayıtlarını inceleyerek bilgi sahipleri ile görüştü. Cinayet Büro dedektifleri Abdullah Türkmen'in forex işlemi yapan bir şirket üzerinden para kazanmak için şüpheli Ahmet A.'yı ortak ettiği ve şahsa 35 bin TL para kaybettirdiği belirlendi. Şüpheli Ahmet A. Cinayet Büro dedektifleri ile yaptığı görüşmesinde 7 Şubat 2019 günü kendine ait otomobil ile Sakar Bağları istikametine gittikleri ve burada sohbet ettikten sonra yeniden merkeze bıraktığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli Ahmet A.'yı, 35 bin TL kaybetmesine neden olduğu Abdullah Türkmen'i öldürmüş olduğunu değerlendirerek 11 Haziran 2019 günü gözaltına aldı. Şüpheli Ahmet A., yapılan sorgusunda olay tarihinde Abdullah Türkmen ile buluşarak araçla define arama bahanesiyle Kayseri Kızılören yoluna yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş ören yerine götürdüğünü, burada Abdullah Türkmen'den parasını istediğini anlattı. Şüpheli Ahmet A., parasını alamayacağını anlayınca araçta bulunan av tüfeği ile Abdullah Türkmen'i öldürdükten sonra benzinle yaktığını ve üzerini taşla kapattığını itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği özel dedektifleri şüpheli Ahmet A.'nın tarif ettiği Kızılören'deki ören yerine giderek yaptıkları kazıda Abdullah Türkmen'in cesedine ulaştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 18 ayrı faili meçhul cinayeti çizerek faillerini adalete teslim etti. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




 

Tutuklu sanık: "Öldürme kastım yoktu"

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet A., öldürülen Abdullah Türkmen'in babası A.T. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Ahmet A., "Olay, sonradan ortaya çıkmadı, ben daha sonra kendim itiraf ettim. Önceden sabıkalı olduğum ve en yakın arkadaşımın beni öldürmeye kalkması düşüncesi ile ilk başta söyleyememiştim. Öldürme kastım yoktu, olayı aile kabullenmese de çocuklarının bana borcu vardı, neyin ne olduğunu biliyorlar, özgürlüğüm elimden alındı, tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Beraber Define Aramaya Gittiği Arkadaşını Öldürdü, Öldürme Kastım Yoktu Dedi
​Beraber Define Aramaya Gittiği Arkadaşını Öldürdü, Öldürme Kastım Yoktu Dedi
Define aramak için götürdüğü arkadaşını öldürdükten sonra yakan şahıs, 3. kez çıktığı hakim karşısında yaptığı savunmada, "Öldürme kastım yoktu" dedi.
​TOFAŞ Fabrikasında Şok Ölüm
​TOFAŞ Fabrikasında Şok Ölüm
TOFAŞ fabrikasında bir işçi’nin eşi, kocası eve gelmeyince iş yerini aradı. İş yerindeki arkadaşları, yaptığı aramada arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaşınca şok geçirdi.
​Mide Bulandırıcı Haber! Sucu, Damacanaya İdrarını Yaptı
​Mide Bulandırıcı Haber! Sucu, Damacanaya İdrarını Yaptı
Bir apartmanın asansöründe boş damacanaya idrarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sucu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sucu savcılıkta verdiği ifadede idrarını damacanaya yapmadığını, asansörün zeminine yaptığını söyledi.
​Otoparkın Önünü Kapatan Araca Lüks Aracıyla Defalarca Vurdu
​Otoparkın Önünü Kapatan Araca Lüks Aracıyla Defalarca Vurdu
Sinirli bir sürücü otoparkın önünü kapatan otomobile, lüks aracı ile defalarca çarptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Olaya tanık olan bir mahalle sakini, "Ali ağabey otoparka girmek istiyor. Giremeyince de buradaki arabaya vuruyor. Normalde çok sakin bir ağabeydir" dedi.
​Ev Sahibiyle Bir Olan Kadın 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı!
​Ev Sahibiyle Bir Olan Kadın 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı!
14 yaşındaki kızı kaçırıp alı konulmasıyla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
​Kadınla Cinsel Birliktelik Yaşadığı Sırada Kadının Abileri Tarafından Basıldı
​Kadınla Cinsel Birliktelik Yaşadığı Sırada Kadının Abileri Tarafından Basıldı
Para karşılığında cinsel birliktelik için evine çağırdığı kadınla basılan adam, ‘sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Sende hiç ar namus yok mu’ diyerek 2 kişi tarafından gasba uğradığını iddia etti. Olaydan 4 saat sonra yakalanan şüphelilerin gasptan elde ettikleri paranın bir miktarıyla uyuşturucu aldığı öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edileceği sırada ise gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, “Ne yaptık ki” cevabını verdi.
​9 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü! Anne ve Babadan Şok İtiraf
​9 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü! Anne ve Babadan Şok İtiraf
9 yaşındaki çocuğun evde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada üvey anne ile birlikte gözaltına alınan baba, eşinin 'Kendimi öldürürüm' tehdidiyle polise gitmesini engellediğini, oğlunun cesedini gömmek için de plan yaptığını söyledi.
​Anne ve İki Evlat Arasında Tartışma! Abisini Ölürdü
​Anne ve İki Evlat Arasında Tartışma! Abisini Ölürdü
Meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.
Sevgilisiyle Bir Olup Kocasını Kiralık Katile Öldürttü
Sevgilisiyle Bir Olup Kocasını Kiralık Katile Öldürttü
Kahve işleten Hasan Balaban'ı kiralık katil tutarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kayıp Olarak Aranıyordu, Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Kayıp Olarak Aranıyordu, Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin 30 Ocak tarihinden beri aranmakta olan 48 yaşındaki Murat Ahmet Çalışkan’a ait olduğu tespit edildi.
​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü
​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü
Boşandığı eşi ve ailesi tarafından iddiaya göre çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğun görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, Yılmaz’ın başka insanlara umut olabilmesi için organlarını bağışlarken, eski damadının ölümüne sebep olan kayınpederin ise tutuklandığı öğrenildi.
​Alkollü Şahıs Kendini Yaktı
​Alkollü Şahıs Kendini Yaktı
Alkol aldığı öğrenilen bir kişi evinin odasında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Anne ve babası tarafından su dökülerek söndürülen şahıs 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
​Beraber Define Aramaya Gittiği Arkadaşını Öldürdü, Öldürme Kastım Yoktu Dedi
​Beraber Define Aramaya Gittiği Arkadaşını Öldürdü, Öldürme Kastım Yoktu Dedi
​TOFAŞ Fabrikasında Şok Ölüm
​TOFAŞ Fabrikasında Şok Ölüm
​Şanlıurfa Merkeze Yılın İlk Karı Düştü
​Şanlıurfa Merkeze Yılın İlk Karı Düştü
​Mide Bulandırıcı Haber! Sucu, Damacanaya İdrarını Yaptı
​Mide Bulandırıcı Haber! Sucu, Damacanaya İdrarını Yaptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:50
Güneş
07:11
Öğle
12:44
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿