​Mide Bulandırıcı Haber! Sucu, Damacanaya İdrarını Yaptı

Boş Damacanaya İdrarını Yaptı

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'nde bulunan bir toplu konuttan geçtiğimiz cuma günü damacana su siparişi verildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının Emre A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı.İddiaya göre asansöre binen şahıs, boş damacanaya idrarını yaptı ve ardından da damacanayı ters çevirip, yere döktü. Asansörden inen Emre A., binadan ayrıldı. Bir süre sonra asansöre binip idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun boş damacanaya idrarını yaptığı anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyiciler tarafından tepki topladı.Editör: Ahmet Şen