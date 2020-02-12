Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Şubat 2020 15:32:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden O Haberimize Açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptığı yollar çalışmalarında şartnamede belirtilen hasır demirleri kullanmadığı haberini gündeme getirmiştik. O haberimize Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden O Haberimize Açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptığı yollar çalışmalarında şartnamede belirtilen hasır demirleri kullanmaması Şanlıurfa halkı tarafından tepkilere neden olmuştu. Vatandaşların şikayetlerini dile getirdiğimiz habere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.



 

Şartnameye Uygun Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Hasırlar fotoğraflarda açıkça görülmektedir. Yapılmaya başlanıldığı ilk günden itibaren şartnameye uygun olarak beton yol serimi gerçekleşmektedir.” dedi.









İlgili bir önceki habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız.

Bu Yol Hasırlı Mı? HIRSIZLI Mı?






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden O Haberimize Açıklama
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden O Haberimize Açıklama
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptığı yollar çalışmalarında şartnamede belirtilen hasır demirleri kullanmadığı haberini gündeme getirmiştik. O haberimize Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.
​Şanlıurfa’da Zabıtalar Fırınları Denetledi
​Şanlıurfa’da Zabıtalar Fırınları Denetledi
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, merkez mahallelerde pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimlerini sürdürüyor.
​Şanlıurfa’dan Suriye Sınırına Büyük Zırhlı Araç Sevkiyatı
​Şanlıurfa’dan Suriye Sınırına Büyük Zırhlı Araç Sevkiyatı
Şanlıurfa'dan yola çıkan zırhlı araçlar Suriye sınırına gitmek üzere İslahiye bölgesinden geçerek sınıra doğru hareket etti.
Bu Yol Hasırlı Mı? HIRSIZLI Mı?
Bu Yol Hasırlı Mı? HIRSIZLI Mı?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptığı yollarda şartnamede belirtilen hasır demirleri kullanmaması tepkilere neden oldu.
Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı! 2 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı! 2 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
​Bahçeli, Harran Belediye Başkanına Hediye Etti
​Bahçeli, Harran Belediye Başkanına Hediye Etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Haran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a araba hediye etti.
​Şanlıurfa’da Kayıp! Genç Kızdan 2 Gündür Haber Alınamıyor
​Şanlıurfa’da Kayıp! Genç Kızdan 2 Gündür Haber Alınamıyor
Şanlıurfa’da yaşayan Ayşe Kalay isimli genç kızdan Pazar gününden beridir haber alınamıyor.
​Şanlıurfa’da Yarın İtibaren Ekmeğe Zam
​Şanlıurfa’da Yarın İtibaren Ekmeğe Zam
Şanlıurfa Fırıncılar Odasından yapılan açıklamada yarından itibaren geçerli olmak üzere ekmeğe zam yapıldığı duyuruldu.
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
​Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı
Şanlıurfa’da seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
Suriyeliler, Türk Üniversitelerinde Okumak İçin Sınava Girdi
​Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn'da, lise mezunlarının üniversite eğitimine geçişleri için sınav yapıldı.
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
​ŞUSKİ’den Şanlıurfa’ya Uyarı: Dikkat! Tarafımızca Tespit Edilmiştir
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’da yaşanan dondurucu soğuklardan sonra vatandaşlara uyarıda buludu.
​Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy
​Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri konvoy, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine gitti.
​Kadınla Cinsel Birliktelik Yaşadığı Sırada Kadının Abileri Tarafından Basıldı
​Kadınla Cinsel Birliktelik Yaşadığı Sırada Kadının Abileri Tarafından Basıldı
​9 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü! Anne ve Babadan Şok İtiraf
​9 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü! Anne ve Babadan Şok İtiraf
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden O Haberimize Açıklama
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden O Haberimize Açıklama
​Anne ve İki Evlat Arasında Tartışma! Abisini Ölürdü
​Anne ve İki Evlat Arasında Tartışma! Abisini Ölürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:50
Güneş
07:11
Öğle
12:44
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿