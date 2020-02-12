​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden O Haberimize Açıklama

Şartnameye Uygun Yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptığı yollar çalışmalarında şartnamede belirtilen hasır demirleri kullanmaması Şanlıurfa halkı tarafından tepkilere neden olmuştu. Vatandaşların şikayetlerini dile getirdiğimiz habere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Hasırlar fotoğraflarda açıkça görülmektedir. Yapılmaya başlanıldığı ilk günden itibaren şartnameye uygun olarak beton yol serimi gerçekleşmektedir.” dedi.İlgili bir önceki habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız.Editör: Ahmet Şen