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Bu haber 12 Şubat 2020 14:50:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Anne ve İki Evlat Arasında Tartışma! Abisini Ölürdü

Meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

​Anne ve İki Evlat Arasında Tartışma! Abisini Ölürdü

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evin büyük oğlu Selman K., dün gece geç saatlerde annesi Esma K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



 

Annesini Darp Etti

Yaşanan tartışma sonrası Selman K.'nin annesini darp ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan evin diğer oğlu Kemal K., ağabeyini annesini dövmemesi konusunda uyardı. Bu defa kardeşler arasında tartışma çıktı. Ardından Kemal K. evde eline geçirdiği bıçakla ağabeyi Selman K.'yi öldürdü. Olayın ardından Kemal K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




Editör: Ahmet Şen 

 
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