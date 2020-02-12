​Şanlıurfa’da Zabıtalar Fırınları Denetledi

Denetime Çıkan Zabıtalar Bone ve Eldiven Takıyorlar

Zabıtalar Fırında Hijyen Denetimi Yaptı

Halk sağlığına verdiği önemi her platformda vurgulayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü, pide fırınlarına yönelik yürüttüğü denetimlerini belirlenen program dahilinde mahalle mahalle devam ettiriyor.Denetimlere çıkan ekiplerin, şeffaflık ilkesi doğrultusunda yaka kamerası aktif olarak işlev görürken, temizlik kuralları çerçevesinde eldiven, bone ve maskeyi de takmayı ihmal etmiyor. Ayrıca yaka kartlarıyla denetime çıkan ekipler, pide fırınlarında ekmek gramajını beraberlerinde getirdikleri dijital tartı ile tartım işlemini gerçekleştiriyor.Hem hava kirliliğinin oluşumunu engellemek hem de vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmesini amaçlayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda pide fırınlarda hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimleri gerçekleştiriyor.Denetimler sırasında ekipler, iş yerlerinde oluşabilecek ihmallere karşı iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunarak, hijyen, ruhsat, gramaj ve baca temizliği konularında kurallara uymaları istendi.Zabıta ekipleri, ilçede sorumluluk sahalarında olan tüm bölgelerde denetimlerin devam edeceğini açıkladı.Editör: Ahmet Şen