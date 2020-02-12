Başkan Alkan, Sınırda Konteyner Taşıdı

Devletimizin ve Ordumuzun Yanındayız

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alkan, sınır bölgesinde görevde olan polis ve askerlerimize yardımda bulundu. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir karşılık beklemeden askerlerimiz için konteyner taşımasında bulunduğunu ifade etti.Alkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;“Suriye'nin İdlip ilçesine Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına Görevlendirilen Türk polis ve askerlerimiz İçin Konteynerleri Taşıyoruz hiç bir karşılık beklemeden Şanlıurfa Şoförler Odası olarak Yönetim Kurulu Ve Personel ekibimizle birlikte her daim Devletimizin, Milletimizin ve Şanlı Ordumuzun yanında olacağız”Editör: Ahmet Şen