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Bu haber 12 Şubat 2020 11:19:24 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Alkan, Sınırda Konteyner Taşıdı

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alkan,polis ve askerlerimize yardımda bulundu.

Başkan Alkan, Sınırda Konteyner Taşıdı

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alkan, sınır bölgesinde görevde olan polis ve askerlerimize yardımda bulundu. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir karşılık beklemeden askerlerimiz için konteyner taşımasında bulunduğunu ifade etti.

 

Devletimizin ve Ordumuzun Yanındayız

Alkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Suriye'nin İdlip ilçesine Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına Görevlendirilen Türk polis ve askerlerimiz İçin Konteynerleri Taşıyoruz hiç bir karşılık beklemeden Şanlıurfa Şoförler Odası olarak Yönetim Kurulu Ve Personel ekibimizle birlikte her daim Devletimizin, Milletimizin ve Şanlı Ordumuzun yanında olacağız”




Editör: Ahmet Şen 
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Başkan Alkan, Sınırda Konteyner Taşıdı
Başkan Alkan, Sınırda Konteyner Taşıdı
Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alkan,polis ve askerlerimize yardımda bulundu.
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