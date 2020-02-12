Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Şubat 2020 08:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması yönünde ceza verildiğini açıkladı.

​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu

Avrupa Parlamentosu (AP), Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul Oturumunda, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a öngörülen cezayı onayladı. 

 

Türk Bayrağını Yırtan Yunan Vekile Ceza Geldi

Oturumun açılışını yapan AP Başkanı David Sassoli, ırkçı Yunan vekil Lagos hakkında AP tarafından alınan caza kararını açıkladı. Sassoli, "Ioannis Lagos 29 Ocak 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantımızı olumsuz yönde etkilemişti. Söz konusu oturumda milli bir bayrağı sembolize etmesi için yanında getirdiği bir kağıdı yırtmıştı. Kendisi ağır kusurlu bir davranış sergilemiştir. Şahsın cezası, 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması şeklindedir" dedi. Sassoli kararın 11 Şubat itibariyle yürürlüğe girdiğini belirterek Lagos'un söz konusu karara itiraz hakkı bulunduğunu kaydetti.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu
​Türk Bayrağını Yırtan Irkçı Yunan Vekilin Cezası Belli Oldu
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması yönünde ceza verildiğini açıkladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.
​Şanlıurfa, ABD ve İsrail’e Karşı Tek Yumruk Oldu
​Şanlıurfa, ABD ve İsrail’e Karşı Tek Yumruk Oldu
Şanlıurfa’daki Sivil Toplum Kuruluşları, ABD ve İsrail arasında imzalanan “Yüzyılın Anlaşması”na tepkiler yağdı.
​700 bin Suriyeli Türkiye Sınırına Hareket Etti: Uluslararası Bir Kriz Olabilir
​700 bin Suriyeli Türkiye Sınırına Hareket Etti: Uluslararası Bir Kriz Olabilir
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye sınırına doğru 700 bin kişinin hareket ettiğini belirterek uluslararası bir kriz oluşacağını açıkladı.
​Dışişleri Bakanlığı’ndan Koronova Virüsü Açıklaması
​Dışişleri Bakanlığı’ndan Koronova Virüsü Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, dünyayı korkutan koronavirüs vakası ile ilgili açıklamada bulundu.
​Küba Açıklarında 7.7 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Tehlikesi Var
​Küba Açıklarında 7.7 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Tehlikesi Var
Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
​Taliban: ABD Uçağını Düşürdük
​Taliban: ABD Uçağını Düşürdük
Taliban Sözcüsü, ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini iddia etti.
​Tacizciyi Fark Eden Küçük Kızı Zekası Kurtardı
​Tacizciyi Fark Eden Küçük Kızı Zekası Kurtardı
Bir kişinin kendisini takip ettiğini fark eden küçük kız, apartmana girdiği sırada kendisini takip eden adamı tuzağa düşürerek kurtuldu.
​Somali’de Bombalı Saldırı! Türkler Hedef Alındı
​Somali’de Bombalı Saldırı! Türkler Hedef Alındı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı
​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde Müslümanlara ait mezarlığa ikinci saldırı düzenlendi. Mezarlıkta babasının mezarı tahrip edilen Sevda Karagöz, "İkinci saldırıya uğradık. Üçüncü, dördüncü saldırı da gelecek. O yüzden bu duruma el koyup 'dur' demek lazım. Herkesten yardım istiyorum" dedi.
​İran'dan Düşen Uçakla İlgili Kara Kutu Açıklaması
​İran'dan Düşen Uçakla İlgili Kara Kutu Açıklaması
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirtti.
​Küçük Kızın Tehlikeli Oyunu Korkuttu
​Küçük Kızın Tehlikeli Oyunu Korkuttu
Küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
​Şanlıurfa’da Zabıtalar Fırınları Denetledi
​Şanlıurfa’da Zabıtalar Fırınları Denetledi
Başkan Alkan, Sınırda Konteyner Taşıdı
Başkan Alkan, Sınırda Konteyner Taşıdı
​Şanlıurfa’dan Suriye Sınırına Büyük Zırhlı Araç Sevkiyatı
​Şanlıurfa’dan Suriye Sınırına Büyük Zırhlı Araç Sevkiyatı
Sevgilisiyle Bir Olup Kocasını Kiralık Katile Öldürttü
Sevgilisiyle Bir Olup Kocasını Kiralık Katile Öldürttü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:50
Güneş
07:11
Öğle
12:44
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿