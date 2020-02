Bu Yol Hasırlı Mı? HIRSIZLI Mı?

Urfa Halkına Duyuru Yapıldı

Döşenmesi Gereken Hasır Demirler Nerede?

İhale Şartnamesinin 16. Maddesinde Ne Deniliyor?

Urfa Halkı Açıklama Bekliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’nın kırsal mahallelerine yol çalışması yaptığını duyurmuş ve bu çalışmaların şartnamesinde yapılacak olan yolun zeminine hasır demirler döşeneceğini belirtmişti.Duyuru, Şanlıurfa Belediyesi’nin resmi sitesinde video ve fotoğraflarla yapılmıştı. Duyurudan sonra alt yapı çalışmalarına başlayan Şanlıurfa Belediyesi, ekipleri kırsal mahallelerde işe koyulduklarını gösteren yayınlar da yaparak vatandaşlara “Çalışmalara başlandı” diyerek iletilmişti.Yayınlanan fotoğraflarda, şartnamede yer alan ve yapılacak yollara döşenecek olan hasır demirlerin görünmemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Şartnamede yer almasına rağmen hasır demirlerin neden kullanılmadığını merak eden vatandaşlar “Döşenmesi gereken demirler nerede?” diye sormaktan kendini alamazken konu ile ilgili ilk tepki Mehmet Cafer’den geldi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer, verdiği tepkide; “BŞB başkanı hasır demirli yol diyor ama demir görünmüyor ihale şartnamesinin 16 ncı maddesinde hasır demirli yol diye geçiyor. facebook hesabımda ihale şartnamesini paylaştım oradan bakabilirsiniz. başkan bey yolda hasır demir olmadığını görüyor bunu urfa halkına izah etmelidir.” İfadelerine yer verdi.16. Özel 16-) Beton Kaplama YapılmasıBeton Kaplama Yapılması- (Her şey Dahil)- m³MSB.322/A /ÖZEL Pozundaki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak C25/30 kalitesinde yol betonu dökülmesi, sıkıştırılması, tesviyesi, derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi, doldurulması, itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak, örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her çeşit (taşıt yolu, yaya kaldırım, tünel içi kaldırım ve yol betonları ) beton yol yapılması; derz latalarının is başında temini ve yerleştirilmesi, bitüm ve boya malzemesinin iş başında temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen, bir kat bitüm sürülmesi, gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin is başında temini ve kalıpların yapılması, dilatasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek yerleştirilmesi perdah makinesi ile perdahlanması beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi, suretiyle beton yol, tretuvar, tünel içi kaldırım ve yol betonları yapılması ve diğer bütün islerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar ve nakliye dahildir.Q188/188 6 mm hasır çeliğin Y/23.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) pozundaki esaslar dahilinde 4,00 mm ve daha büyük çaptaki StIVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri, kârı ve nakliye dahildir.Şanlıurfa halkı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili açıklama bekliyor.Editör: Ahmet Şen