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Bu haber 11 Şubat 2020 20:47:31 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı! 2 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı! 2 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Uluağaç Mahallesinde bulunan Serin Sokağı'nda yaşandı.


 

Hayvanları Çalan Kişiler Tespit Edildi

Hayvancılık yapan İbrahim Acar, ahırındaki 75 küçükbaş hayvanının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Meydankapı Jandarma Karakolu ekipleri, hayvanları çaldığı öne sürülen kişileri tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Ali V. ve Muhammed Y'yi yakaladı. 



 

Çalınan Hayvanlar Sahibine Teslim Edildi

Jandarmadaki İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edilen Zanlılar Tutuklandı. Küçükbaş Hayvanlar ise Jandarma Ekipleri Tarafından Sahibi İbrahim Acar'a Teslim Edildi. 






Editör: Ahmet Şen   
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