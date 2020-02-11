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Bu haber 11 Şubat 2020 22:30:23 Tarihinde eklenmiştir.

Kayıp Olarak Aranıyordu, Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin 30 Ocak tarihinden beri aranmakta olan 48 yaşındaki Murat Ahmet Çalışkan’a ait olduğu tespit edildi.

Kayıp Olarak Aranıyordu, Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Olay, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Uzunkum Mahallesinde dün meydana geldi. 

 

Yürüyüş yapan Vatandaşlar Ceset Buldu

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz erkek cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede başından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Daha sonrasında ceset, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm tarihinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine nakledildi.

 

Katil Zanlıları Aranıyor

Hayatını kaybeden kişinin eşi otopsi merkezine giderek, cesedin Murat Ahmet Çalışkan’a ait olduğunu tespit etti. 30 Ocak tarihinden itibaren aranıldığı öğrenilen Çalışkan’ın katil zanlı veya zanlılarının yakalanması için polis ekiplerince çalışma devam ediyor. 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Kayıp Olarak Aranıyordu, Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Kayıp Olarak Aranıyordu, Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin 30 Ocak tarihinden beri aranmakta olan 48 yaşındaki Murat Ahmet Çalışkan’a ait olduğu tespit edildi.
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