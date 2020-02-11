Kayıp Olarak Aranıyordu, Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Yürüyüş yapan Vatandaşlar Ceset Buldu

Katil Zanlıları Aranıyor

Olay, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Uzunkum Mahallesinde dün meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz erkek cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede başından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Daha sonrasında ceset, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm tarihinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine nakledildi.Hayatını kaybeden kişinin eşi otopsi merkezine giderek, cesedin Murat Ahmet Çalışkan’a ait olduğunu tespit etti. 30 Ocak tarihinden itibaren aranıldığı öğrenilen Çalışkan’ın katil zanlı veya zanlılarının yakalanması için polis ekiplerince çalışma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen