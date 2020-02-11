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Bu haber 11 Şubat 2020 19:35:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Bahçeli, Harran Belediye Başkanına Hediye Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Haran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a araba hediye etti.

​Bahçeli, Harran Belediye Başkanına Hediye Etti

Klasik araba tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a özel aracı Mercedes marka klasik otomobili hediye etmişti. Mahmut Özyavuz, bugün kendisine hibe edilen aracı teslim aldı.






 

Özyavuz, Aracı Özel Kalem Müdüründen Teslim Aldı

MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelikel, Mercedes marka 06 BD 008 plakalı aracı noter aracılığıyla aracın devrini bugün Mahmut Özyavuz'a vererek anahtarları da teslim etti. Özyavuz, konu ile ilgil açıklamasında; "Sayın Genel Başkanım, şahsım ve Özyavuz ailesine evlatlarımızdan torunlarımıza bırakacağımız; madde ile hesaplanamayacak kadar değerli olan bu çok kıymetli ve manevi değeri yüksek bu hediye ile bizlere bir şeref bahşettiniz. Bu şerefe nail olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." şeklinde konuştu.











Editör: Ahmet Şen 
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