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Bu haber 11 Şubat 2020 15:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü

Boşandığı eşi ve ailesi tarafından iddiaya göre çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğun görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, Yılmaz’ın başka insanlara umut olabilmesi için organlarını bağışlarken, eski damadının ölümüne sebep olan kayınpederin ise tutuklandığı öğrenildi.

​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü

Kartal’da yaşanan olayda, iddiaya göre Adnan Yılmaz isimli vatandaş, öğretmen olan eşinden boşandı Fakat boşanmanın ardından eski karısı ve ailesi Yılmaz’a çocuğunu göstermiyordu. 



Kayınbaba: gel çocuğunu göstereyim 

Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, eksi kayınpederinin kendisine çocuğunu göstereceğini söylemesi üzerine bir akşam iş çıkışında kayınpederinin evine gitti. O sırada Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma yaşandı. 

 

Damadın Beyin Ölümü Gerçekleşti

Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yılmaz’ın başka insanlara umut olması için organlarını bağışladı. Öte yandan, eski damadını öldüren kayınpederin olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, daha sonra tutuklandığı öğrenildi.



Oğlunu görmek umuduyla gittiği eski kayınpederinin evinde çıkan tartışmada öldürülen Adnan Yılmaz’dan geriye oğluyla çekildiği fotoğraf ve videolar kaldı. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü
​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü
Boşandığı eşi ve ailesi tarafından iddiaya göre çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğun görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, Yılmaz’ın başka insanlara umut olabilmesi için organlarını bağışlarken, eski damadının ölümüne sebep olan kayınpederin ise tutuklandığı öğrenildi.
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