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Bu haber 11 Şubat 2020 13:50:32 Tarihinde eklenmiştir.

​32 Yaşındaki Erkek Görünümlü Kadın, Aşık Olduğu 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı

32 yaşındaki erkek görünümlü kadın, aşık olduğu 14 yaşındaki kızı kaçırdı.

​32 Yaşındaki Erkek Görünümlü Kadın, Aşık Olduğu 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı

32 yaşındaki Mahire isimli kadın ev açtığı 14 yaşındaki kızı kaçırarak beraber yaşamaya başladığı iddia edildi! “Kızım kayboldu” diyerek ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan anne, kızının 32 yaşındaki bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti. 

 

Kadına Mahir Diye Hitap Ediyorlar

İddiaların doğruluğunun araştırıldı programda 14 Yaşındaki Merve Korucu 32 yaşındaki Mahire isimli kadın tarafından kaçırıldığı belirtildi. Kadın olduğu halde erkek görünümüne sahip olan ve asıl adının Mahire olduğu iddia edilen kadına “Mahir” diye hitap edildiği belirlendi.

 

Hem Sevgilim Olsun Hem Annelik Yapayım

Televizyon ekranlarından kayıp kıza ve onu kaçıran “Mahire” isimli kadına seslenen Müge Anlı; “Mahire, o çocuğu ortaya çıkar. Seninle ilgili başka ihbarlar da geliyor. Bunları ortaya çıkarmak istemiyorum.” Tepki gösterdi. Müge Anlı, anneye de "Hem sevgilim olsun hem annelik yapayım olmuyor öyle" diyerek uyarıda bulundu.

 

Bunlar Çete

Telefonla ihbarda bulunan izleyiciler, 32 yaşındaki erkek görünümlü Mahir isimli kadının bir çete olduğunu, bu yaştaki kızları ağlarına düşürdüğünü iddia etti.



Editör: Ahmet Şen
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​32 Yaşındaki Erkek Görünümlü Kadın, Aşık Olduğu 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı
​32 Yaşındaki Erkek Görünümlü Kadın, Aşık Olduğu 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı
32 yaşındaki erkek görünümlü kadın, aşık olduğu 14 yaşındaki kızı kaçırdı.
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