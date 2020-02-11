​32 Yaşındaki Erkek Görünümlü Kadın, Aşık Olduğu 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı

Kadına Mahir Diye Hitap Ediyorlar

Hem Sevgilim Olsun Hem Annelik Yapayım

Bunlar Çete

32 yaşındaki Mahire isimli kadın ev açtığı 14 yaşındaki kızı kaçırarak beraber yaşamaya başladığı iddia edildi! “Kızım kayboldu” diyerek ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan anne, kızının 32 yaşındaki bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti.İddiaların doğruluğunun araştırıldı programda 14 Yaşındaki Merve Korucu 32 yaşındaki Mahire isimli kadın tarafından kaçırıldığı belirtildi. Kadın olduğu halde erkek görünümüne sahip olan ve asıl adının Mahire olduğu iddia edilen kadına “Mahir” diye hitap edildiği belirlendi.Televizyon ekranlarından kayıp kıza ve onu kaçıran “Mahire” isimli kadına seslenen Müge Anlı; “Mahire, o çocuğu ortaya çıkar. Seninle ilgili başka ihbarlar da geliyor. Bunları ortaya çıkarmak istemiyorum.” Tepki gösterdi. Müge Anlı, anneye de "Hem sevgilim olsun hem annelik yapayım olmuyor öyle" diyerek uyarıda bulundu.Telefonla ihbarda bulunan izleyiciler, 32 yaşındaki erkek görünümlü Mahir isimli kadının bir çete olduğunu, bu yaştaki kızları ağlarına düşürdüğünü iddia etti.Editör: Ahmet Şen