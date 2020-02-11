​Alkollü Şahıs Kendini Yaktı

Yanan Şahsı Anne ve Babası Söndürdü

Şahsın Yüzü ve Boynu Yandı

Olay, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı İçhisar Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre alkollü olarak eve gelen Mehmet S. (34) odun motorundaki benzini evin odasında üzerine dökerek kendini yaktı. Bu sırada evde bulunan annesi ve babası yanan oğullarını söndürmek için mutfaktan aldıkları suyu üzerine döktü.Söndürülen Mehmet S., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından önce Demirci Devlet Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Vücudunun ön yüzünde ve boynunda yanıklar tespit edilen Mehmet S., 2. derece yanık teşhisi ile tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen