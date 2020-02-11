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Bu haber 11 Şubat 2020 08:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Belediyesi’nin Telabyad’a Yardımları Sürüyor

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda Suriye'nin Telabyad ilçesinde güvenlik kuvvetlerimizin bulunduğu kontrol noktalarında alt yapı çalışmaları başladı.

Harran Belediyesi’nin Telabyad’a Yardımları Sürüyor

Suriye' ye daha önce insanı yardımda bulunan Harran Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanında bu seferde sınırın öbür tarafına Suriye’nin Telabyad ilçesinde oluşturulan kontrol noktalarında çalışmalar devam ediyor.


Belediyenin iş makinelerini seferber eden Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; Bizler vatanını seven, vatanı için her daim hazır olan birer asker, birer neferiz. Bugünde Suriye’nin Telabyad ilçesinde görev yapan, mazlumların umudu, koruyucu ve bizlerin göz bebeği olan kahraman Türk asker ve polislerimizin bulunduğu kontrol noktalarına dahaönce yaptığımız bakım onarım alt yapı ve üst yapı çalışmalarını bitirerek beton dökümünü de yaptık. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin, devletimize zeval vermesin dedi.






Editör: Ahmet Şen 
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Harran Belediyesi’nin Telabyad’a Yardımları Sürüyor
Harran Belediyesi’nin Telabyad’a Yardımları Sürüyor
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda Suriye'nin Telabyad ilçesinde güvenlik kuvvetlerimizin bulunduğu kontrol noktalarında alt yapı çalışmaları başladı.
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