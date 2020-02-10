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Bu haber 10 Şubat 2020 21:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk

​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı Meclisi ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşti.

Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk

Meclis açılış konuşmasında ocak ayında yaşanan Elazığ depremi, Van’da meydana gelen çığ felaketi ve uçak kazasına dikkat çekerek bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Beyazgül, “Ülkemiz geçtiğimiz dönemde bazı felaketler geçirdi. Elazığ’daki deprem nedeniyle hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bütün milletimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 10 kişilik kurtarıcı bir ekibi Elazığ’a gönderdik. Ekibimiz, iki anne ve üç tane çocuğu canlı olarak kurtardılar ve geçen günde ise beni ziyarete geldiler makamda teşekkürlerimi sundum. Biz de Elazığ depreminden hemen akabinde bir kısım belediye başkanlarımızla beraber Elazığ’ı ziyaret ettik. Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk. Van’da çığ altında kalan vatandaşlarımız oldu bu neden ile hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Ve bir uçağımız kaza geçirdi aynı şekilde burada da hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet diliyorum. Dileriz ki ülkemiz bundan sonra bu tür ve herhangi bir felaketi yaşamasın, şubat ayı inşallah daha güzel ve sıkıntısız geçer dileğimiz ve ümidimiz bu. Şubat ayı meclis toplantımız hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.





 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşen Şubat ayı birleşimi 1. oturumunda meclis üyeleri tarafından verilen önergeler oy birliğiyle gündeme alındı.









 Editör: Ahmet Şen
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Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
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